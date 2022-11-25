Дело обвиняемого в неуплате налогов на 41 млн рублей предпринимателя передали в суд Ижевска

Уголовное дело направили в суд. Фото: Колмогорова У.

В Удмуртии осудят директора ООО «Бастион», депутата Городской думы Ижевска, бывшего кандидата на пост главы региона Александра Сырова за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщают пресс-службы следственного управления СК России по Удмуртии и региональной прокуратуры.

Составляя налоговые декларации за 2017-2019 гг. предприниматель приложил к ним отчетности о несуществующих сделках. Таким образом он уклонился от уплаты налога в размере более 41 млн руб.

На имущество предпринимателя наложили арест в пределах суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит срок до 2 лет в колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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