Мужчина сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сарапуле

Зебра была нерегулируемой. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

Вечером 26 ноября напротив дома № 117 по ул. Раскольникова в Сарапуле произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

36-летний водитель «Honda» сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получила травмы.

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