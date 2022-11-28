Директора ЧОП в Ижевске осудят за незаконную деятельность предприятия

Обвиняемому грозит до 5 лет в колонии Фото: Мария Бакланова

В Ижевске осудят 34-летнего директора ЧОП за незаконное предпринимательство в сфере безопасности детских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 30 августа по 30 декабря 2021 года ООО «ЧОП «АДС-ОХРАНА» охраняли детсады и школы Удмуртии без лицензии. В целом, под охраной предприятия находились 103 детских садов, школ и техникумов. Не обеспечив учебные учреждения достойной охраной, он заработал более 14 млн рублей. Отметим, что допущенные мужчиной нарушения могли повлечь угрозу для жизни и здоровья детей.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» направлено с обвинительным заключением в суд.

Экс-директору ЧОП грозит до 5 лет лишения свободы.

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