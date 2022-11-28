Водитель иномарки выехал на встречку и погиб в ДТП в Удмуртии

Водитель «Toyota» умер в больнице. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

Утром 28 ноября на 13 км дороги «Сарапул – Каракулино» Сарапульского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

38-летний мужчина за рулем «Toyota» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался в «ГАЗель» под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. Однако, жизнь водителя иномарки спасти не удалось – он скончался в больнице.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

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