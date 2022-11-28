Скончался бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии Владимир Моряков

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

На 77 году жизни скончался депутат республиканского парламента третьего и четвертого созывов, а также экс-руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России Владимир Моряков. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

«Удмуртия запомнит его общественно и политически активным человеком, честным и преданным гражданином, талантливым руководителем, который своей кропотливой работой во главе регионального отделения Пенсионного фонда, плодотворной депутатской деятельностью в Государственном Совете Удмуртии 3 и 4 созывов внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», – выразил свои соболезнования Владимир Невоструев.

О причине смерти пока не сообщается. Попрощаться с Моряковым можно будет 29 ноября в 11:30 по адресу: Ижевск, пр. Квартальный, 25.

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