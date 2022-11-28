Трем сельхозпроизводителям из Удмуртии объявили предостережения за небезопасное обращение с пестицидами

Нарушителями стали ООО «СХП «Жуе-Можга», СХПК «Горд Октябрь» и СХПК-колхоз «Луч» Фото: Диля Ахмадишина

В Вавожском районе Удмуртии сразу трем сельхозпроизводителям объявили предостережения за небезопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Летом этого года местные поля обрабатывали пестицидами и агрохимикатами. В рамках проверки Россельхознадзор выявил сразу несколько нарушений у местных производителей. А именно у ООО «СХП «Жуе-Можга», СХПК «Горд Октябрь» и СХПК-колхоз «Луч». Предприятия слишком поздно сообщали местному населению о проведении работ, не рассказывали о способе их проведения, границах обрабатываемых территорий и о том, насколько опасны выбранные пестициды. А также поля непрерывно обрабатывали целых 10 дней из-за чего местным жителям пришлось убрать своих пчел.

Это нарушает федеральные законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», «О пчеловодстве в Российской Федерации» и «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В результате предприятиям выдали официальное предостережения.

Напоминаем, что вот уже второй год в Удмуртии массово гибнут пчелы. Этим летом почечники рассказали «Комсомолке» об убытках, которые они несут из-за обработки полей пестицидами.

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