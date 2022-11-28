Женщину из Воткинска подозревают в убийстве сожителя

Женщина заключена под стражу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинске задержали 40-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс–служба следственного управления СК России по Удмуртии, она подозревается в убийстве сожителя.

27 ноября пьяная пара поссорилась. Причиной стала ревность женщины. В какой-то момент она схватилась за нож и несколько раз ударила своего сожителя. В результате полученных ран он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователь готовит доказательства вины подозреваемой. Сейчас женщина заключена под стражу.

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