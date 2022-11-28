В Удмуртии установили скульптуру быка с детьми на спине

Выбор скульптуры связан с местной легендой. Фото: Александр Чирков ВКонтакте @id475624320

В удмуртском городе Игра установили новый арт-объект. Об этом сообщил глава Игринского района Александр Чирков на своей странице ВКонтакте.

Скульптура быка с двумя детьми на его спине появилась на площади «Наследие». Автором изваяния стал заслуженный деятель культуры Удмуртии Павел Медведев. По словам Чиркова, выбор пал именно на быка из-за местной легенды.

«Поселение рода Эгра на берегу реки Лоза было впервые упомянуто в переписи 1615 года. По одной из легенд, в наших краях жил мужик по имени Бигра, у него был бык, который очень любил ходить на водопой к роднику. Жители быка боялись, обходили стороной, а когда их спрашивали о том, где они живут, они отвечали: «У родника, где пьет воду бык Бигры». С их легкой руки появилось название поселения - Бигра, которое впоследствии стало Игрой», – пояснил глава района.

Местные жители хорошо встретили установку скульптуры. А некоторые уже даже предложили новую традицию – потирание рогов быка на счастье.

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