Мужчину из Ижевска отправили в колонию за отказ от отбывания наказания

Мужчина скрылся от надзора инспекции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудили 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2016 году за совершение преступления мужчину отправили в исправительную колонию. В 2019 году его досрочно освободили, но при этом он должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. Проигнорировав это условие, мужчина переехал и скрылся от надзора инспекции. После этого его объявили в розыск.

Возбудили уголовное дело по статье «Злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания». Мужчину отправили в исправительную колонию строго режима на 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии установили скульптуру быка с детьми на спине

Скончался бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии Владимир Моряков

Финансовый гороскоп: Девы смогут попрощаться с финансовыми трудностями, а Стрельцам пора следить за своими расходами