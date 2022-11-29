20-метровую ель установят на Центральной площади Ижевска

Фото: администрация Ижевска

На Центральной площади Ижевска началась установка главной новогодней елки. Работы стартовали накануне, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Высота ели – 20 метров. Она состоит из 2 330 искусственных ветвей. А украшать ее будут 140-метровая гирлянда, 54 светящихся элемента, 130 шаров и звезд. На верхушке разместиться звезда в виде трехметрового солярного знака.

Вокруг ели по традиции построят ледовый городок.

Кроме этого, на улицах столицы Удмуртии начали монтировать праздничное декоративное освещение. Всего будет установлено 614 новогодних светящихся украшений.

Снежинки, созвездия, бахрома и пузыри появятся на улицах Пушкинская, Кирова, Советская, Горького, Коммунаров, Наговицына, пер. Северный, Лихвинцева и Красногеройская.

Не останутся без внимания и площадки города: иллюминацию зажгут в скверах Победы, Металлургов, Парке желаний, на Крымской аллее, в скверах Молодоженов, Драгунова, Гоголя, Татьянином сквере, сквере им. Кудинова.

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