Более 11,6 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии продолжается прививочная кампания
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
За последнюю неделю в Удмуртии ОРВИ заболели 11 658 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Большая часть заболевших – это дети младше 14 лет. Среди них заболело 8049 человек, в том числе 4 487 пациентов младше 6.
В Ижевске за минувшую неделю ОРВИ заболело 6 073 человека, что составляет 52,1% от общего количества заболевших в Удмуртии.
Отметим, что в Удмуртии продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент привили более 640 тыс. человек. С начала текущего эпидемического сезона в регионе зарегистрирован один случай лабораторно подтвержденного гриппа A (H1N1)pdm09.
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