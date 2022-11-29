Нерегулируемый пешеходный переход появится недалеко от новой школы по улице Берша в Ижевске

Пешеходный переход будет нерегулируемым. Фото: сайт администрации Ижевска

Недалеко от школы на улице Берша в Ижевске появится новый пешеходный переход. Об этом сообщает администрация города.

Зебра появится для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Пешеходный переход будет нерегулируемым. Его расположат на межквартальном проезде около здания новой школы по улице Архитектора П.П. Берша.

Подрядчикам поручили нанести разметку и установить дорожные знаки. Работы будут длиться с 07:30 до 19:00. На это время на проезде от школы до дома № 34 по ул. Берша будут находиться знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатора».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчину из Ижевска отправили в колонию за отказ от отбывания наказания

В Удмуртии установили скульптуру быка с детьми на спине

Скончался бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии Владимир Моряков