Ректор Глазовского пединститута стала депутатом Госсовета Удмуртии

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии @udmgossovet.ru

Сегодня, 29 ноября, ректору Глазовского государственного пединститута имени В.Г. Короленко Янине Александровне Чиговской-Назаровой вручили удостоверение и нагрудной знак депутата Госсовета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вручение прошло во время второй сессии регионального Госсовета седьмого созыва. Отметим, что мандат республиканского парламента стал свободен после избрания Федорова Юрия сенатором Совета Федерации.

СПРАВКА:

Родилась 4 марта в 1967 году.

В 1989 году окончила ГГПИ им Короленко.

С 1990 по 2014 – председатель студенческой профсоюзной организации.

2003 год – депутат Глазовской городской думы.

2015 год – депутат Глазовской городской Думы VI созыва – председатель постоянной комиссии Глазовской городской Думы по образованию, культуре, делам молодежи и национальной политике.

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