Дефицит бюджета Удмуртии на 2022 год увеличили до 7,3 млрд рублей

Дефицит бюджета покроют за счет кредитов в банках Фото: Мария Бакланова

Госсовет Удмуртии принял изменения в бюджет республики на 2022 год. Депутаты увеличили доходную и расходную части. Таким образом дефицит главного финансового документа республики увеличили на 7 млрд рублей.

По словам министра финансов Веры Сухих изменения требовались для обеспечения финансирования расходов на предоставление мер соцподдержки жителям республики, своевременную выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, а также обеспечение выполнения условий софинансирования при реализации проектов с участием самообложения граждан республики.

Расходы увеличили на 9,8 млрд рублей. 7,9 млрд из них пойдут на выплату зарплаты работникам государственных и муниципальных учреждений. 48 млн рублей направят на решение вопросов местного значения. 619 млн рублей пойдут на оказание помощи муниципальным образованиям. 1,2 млрд рублей – на выполнение соц обязательств перед гражданами в декабре.

Доходы также увеличили на 2 млрд 805 млн рублей. 2 млрд 741 млн рублей из них дотации из федерального бюджета; 64 млн рублей – доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Дефицит бюджета покроют за счет кредитов в банках на 2,6 млрд рублей. С учетом изменений доходы бюджета на 2022 год планируются в объеме 104,24 млрд рублей, расходы — 111,58 млрд рублей

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