Мужчина из Удмуртии проник с топором в дом к соседу и потребовал отдать ему весь имеющийся алкоголь

Сейчас мужчина находится в изоляторе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

57-летнего безработного жителя села Акаршур в Можгинском районе задержали за совершение разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Утром мужчина взял в руки топор и проник в дом односельчанина. Там он стал требовать выдать ему весь имеющийся в доме алкоголь. Получив желаемое, подозреваемый спокойно ушел с места преступления. После этого хозяин дома позвонил в полицию.

Сейчас дебошир находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой совершенный с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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