Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 12:01

Прокуратура обязала администрацию Ижевска привести в порядок три остановки общественного транспорта в Индустриальном районе

Ведомство взяло на контроль ремонт
Софья Кель
На остановках нет навеса и скамеек

На остановках нет навеса и скамеек

Фото: Диля Ахмадишина

Прокуратура Индустриального района обязала администрацию Ижевска отремонтировать 3 остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проверки стало известно о нарушениях на остановках «Торговый Техникум» по ул. 9 Января по направлению от центра, «Буммаш» по ул. Дзержинского по направлению от центра и «Л. Толстого» по направлению от центра. Эти три остановки не оснащены павильонами или навесами и скамейками.

Судом удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ремонт остановок находится на контроле прокуратуры района.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

7 членов нового состава ЦИК утвердили в Удмуртии

Чем лечить кашель и какой бывает

Госсовет согласовал кандидатуру Ярослава Семенова на пост премьер-министра Удмуртии