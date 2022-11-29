Прокуратура обязала администрацию Ижевска привести в порядок три остановки общественного транспорта в Индустриальном районе

На остановках нет навеса и скамеек Фото: Диля Ахмадишина

Прокуратура Индустриального района обязала администрацию Ижевска отремонтировать 3 остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проверки стало известно о нарушениях на остановках «Торговый Техникум» по ул. 9 Января по направлению от центра, «Буммаш» по ул. Дзержинского по направлению от центра и «Л. Толстого» по направлению от центра. Эти три остановки не оснащены павильонами или навесами и скамейками.

Судом удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ремонт остановок находится на контроле прокуратуры района.

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