Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

29 ноября депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуры вице-премьеров. Их на рассмотрение предложил председатель правительства республики Ярослава Семенов.

В составе кабинета министров без изменений. Свои посты сохранили Константин Сунцов, Эльвира Пинчук, Ольга Абрамова, Роман Ефимов, Татьяна Чуракова, Ильяс Ханнанов и Вера Сухих.

также Сергея Смирнова назначили на должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России, т.е. заместителем председателя правительства.

В скором времени указы о назначении вице-премьеров и министра финансов должен подписать глава республики Александр Бречалов.

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