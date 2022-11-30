В Удмуртии 41-летнюю сотрудницу почтового отделения обвиняют в краже денег

Женщина подозревается в краже денежных средств. Фото: архив

В Удмуртской республике расследуется уголовное дело по факту кражи денег в одном из отделений почты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

В совершении преступления подозревают 41-летнюю женщину, которая работала оператором почтового отделения.

По данным следствия, в период с 1 марта по 31 июля 2021 года женщина воспользовалась своим служебным положением и украла деньги. Размер хищения составил 23,6 тысячи рублей.

Специалисты произвели осмотр места происшествия. На данный момент принимается комплекс мер, который поможет установить все обстоятельства преступления.

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