Возобновили строительство спуска в Березовой роще в Ижевске

В скором времени лестницу должны залить бетоном Фото: Мария Бакланова

В Ижевске возобновили строительство спуска к речке Карлутке в Березовой роще. рабочие подготовили площадку для лестницы. Здесь установили установили арматурные каркасы и деревянную опалубку. В скором времени эту конструкцию зальют бетоном.

Ижевчане спускаются по естественной горке Фото: Мария Бакланова

Напомним, что благоустройство парка началось в сентябре. Закончить работы обещали к концу 2022 года, но в середине ноября работы перенесли на 2023 год. Причиной стало заболачивание почвы.

О дате окончания работ пока не известно. Сейчас горожане спускаются по естественной горке парка.

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