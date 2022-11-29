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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:35

Возобновили строительство спуска в Березовой роще в Ижевске

Дата окончания работ пока не известна
Софья Кель
В скором времени лестницу должны залить бетоном

В скором времени лестницу должны залить бетоном

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске возобновили строительство спуска к речке Карлутке в Березовой роще. рабочие подготовили площадку для лестницы. Здесь установили установили арматурные каркасы и деревянную опалубку. В скором времени эту конструкцию зальют бетоном.

Ижевчане спускаются по естественной горке

Ижевчане спускаются по естественной горке

Фото: Мария Бакланова

Напомним, что благоустройство парка началось в сентябре. Закончить работы обещали к концу 2022 года, но в середине ноября работы перенесли на 2023 год. Причиной стало заболачивание почвы.

О дате окончания работ пока не известно. Сейчас горожане спускаются по естественной горке парка.

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