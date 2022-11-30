Двух жителей Московской области задержали за продажу наркотиков в Ижевске

Злоумышленникам грозит до 20 лет лет лишения свободы. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске задержали двух молодых людей 1995 г.р. и 1999 г.р. из Московской области. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, их подозревают в продаже наркотиков.

Наркодилеров задержали с поличным на Школьной улице. У них нашли 80 свертков с «синтетикой». Оказалось, что мужчины приехали в республику совсем недавно для того, чтобы продавать наркотики. Они арендовали квартиру на улице 30 лет Победы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Сейчас молодые люди находятся в изоляторе. Им грозит до 20 лет в колонии.

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