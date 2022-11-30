Мужчина из Удмуртии систематически избивал 13-летнего сына своей супруги

Мужчину заключили под стражу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летнего жителя Вавожского района подозревают в систематическом избиении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 1 января по 23 ноября этого года мужчина избивал 13-летнего сына свой супруги от первого брака. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу в отношении мальчика, а также допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». На данный момент мужчина заключен под стражу.

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