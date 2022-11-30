До 60 тысяч рублей штрафа грозит владельцам машин в Ижевске, которые мешают уборке снега во дворах

Сообщать о нарушении могут подрядчики и жители города Фото: Архив КП

В Ижевске штрафуют автовладельцев, чьи машины мешают расчистке дорог от снега. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города.

Рассказывать о таких нарушителях могут и подрядчики, и сами жители города. После получения информации на место отправится сотрудник инспекции и сфотографиру мешающую машину.

Однако, перед тем, как оштрафовать человека, нужно сначала аргументировать его вину. Доказательством нарушения может служить график работ рабочей техники или предупреждение об уборке снега.

Через неделю инспекторы проводят повторный осмотр машины и, сели владелец так и не убрал свое авто, то ему выписывают штраф. Для граждан штраф составляет от 1,5 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 7 до 15 тыс. рублей и для юридических лиц – от 20 до 60 тыс. рублей.

Сообщить об авто, которое мешает уборке снега, можно по телефону или на электронную почту main@omm.izh.ru. В письме нужно написать адрес, по которому находится машина, а также ее номер и марку. Кроме того, необходимо прикрепить фотографии и указать дату и время, когда их сделали.

Отметим, что с начала 2022 года по этому виду правонарушений выписали 99 штрафов.

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