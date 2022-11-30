Тарифы ЖКХ увеличатся в Удмуртии с 1 декабря

Рост составит до 9 % Фото: Мария Бакланова

С 1 декабря в Удмуртии и по всей стране в целом изменятся тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Согласно постановлению Правительства России №2053 максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги установили на уровне 9%. Увеличение платежей связано с инфляцией, а также необходимостью сохранения бесперебойного обеспечения жителей страны и региона коммунальными услугами.

Правительство также отметило, что предельный индекс по платежкам по всей Удмуртии превысят только в Глазове. Там он составит 12,5%. Власти объяснили это «реализацией концессионных соглашений и инвестиционных программ по реконструкции и модернизации коммунальных сетей и оборудования в этом городе».

В целом по Удмуртии тарифы изменили следующим образом:

На электроэнергию:

– для сельского населения увеличили с 2,98 руб./кВт*ч до 3,24 руб./кВт*ч (на 26 коп.)

– для городского населения увеличили с 4,26 руб./кВт*ч до 4,63 руб./кВт*ч (на 37 коп.).

Тариф на природный газ:

Для потребителей, использующих газовую плиту, тариф увеличат с 6,22 руб./м3. до 6,75 руб./м3 (на 53 коп.)

Для потребителей, использующих газ на отопление – с 5872.93 руб./1000 м3 до 6351.41 руб./1000 м3 (на 478,48 руб.)

Для потребителей, использующих газовую плиту и газовый водонагреватель – с 6,12 руб./м3 до 6,64 руб./м3 (на 52 коп.)

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов:

– для проживающих в МКД, увеличат с 99,24 руб. до 110,16 (на 10 руб. 92 коп.);

– для проживающих в индивидуальном жилье – с 95,93 руб. до 106,49 (на 10 руб. 55 коп.).

Отметим, что меры поддержки при оплате ЖКХ сохранятся. Ими могут воспользоваться семьи, чья ежемесячная плата за ЖКХ превышает 22% совокупного дохода семьи и многодетные семьи.

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