Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский покидает свой пост

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Александр Варшавский покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соответствующий Указ подписал Глава республики Александр Бречалов. Отметим, что этот пост Варшавский занимал с 2017 года. Он продолжит карьеру в федеральном проекте «Мой спорт» в качестве заместителя гендиректора по работе с государственными органами и спортивными федерациями.

Министром по физической культуре и спорту республики назначили Дениса Парахина. К своим должностным обязанностям он приступил с 30 ноября.

СПРАВКА

Родился 1 февраля 1981 года.

Окончил ИжГТУ.

2014 – начал работу в министерстве по физической культуре, спорту и туризму Удмуртии

2019 года – получил должность первого заместителя руководителя ведомства.

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