Команда радио «Адам» из Ижевска получила золотой микрофон премии «Радиомания»

Это первый золотой микрофон радио «Адам. Фото: smotrim.ru

30 ноября в Москве прошла церемония награждения победителей национальной премии «Радиомания-2022». В этом году из 23 регионов России поступило более 196 заявок.

В номинации «Продвижение, внеэфирный проект» за проект «Промо-остановка» лучшей стала радиостанция «Адам» из Ижевска.

«Мы максимально приближены к нашим радиослушателям, а они к нам. Мы вместе делаем радио в Ижевске. Мы - городское радио - не можем состязаться в некоторых вещах с федеральными радиостанциями, но мы стараемся это делать», - сказал во время вручения золотого микрофона программный директор радио «Адам» Денис Погодин.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на день: 1 декабря Львы решат разногласия со своей второй половинкой, а Дев будут искушать сплетни

Время вершить волшебство: в Ижевске стартовала благотворительная акция «Елка для каждого»

Подарки на новый год: 10 оригинальных и нужных вариантов до тысячи рублей