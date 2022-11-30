Гороскоп на день: 1 декабря Львы решат разногласия со своей второй половинкой, а Дев будут искушать сплетни

Любое будущее можно изменить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на этот четверг.

Овен

Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Зарядка, витамины, профилактика – вот это вот все. Ну, вы же сами знаете. Сейчас нужно копить силы, не расходовать их понапрасну. И старайтесь держать позитивный настрой. Вам поможет музыка и творчество.

Телец

Вам уже сейчас лучше спланировать выходные, иначе они обещаю быть очень суматошными. Но, конечно, не следует забывать и о работе. Просто с ней на оставшуюся часть недели будет все более-менее понятно, и никаких сюрпризов здесь не ожидается.

Близнецы

Какие-то досадные мелочи вроде забытых дома перчаток или невежливого таксиста могут подпортить ваше настроение, но на них не следует обращать внимание. У вас есть важные задачи, и нужно сосредоточиться на их решении. Займите активную жизненную позицию.

Рак

Вам покажется, что вы попали в безвыходное положение. Возможно, вы снова пытаетесь решить все проблемы сами, игнорируя предложения о помощи. Не будьте слишком гордыми, вас никто не хочет унизить, сейчас вам предлагают помочь от чистого сердца.

Лев

Что-то в ваших отношениях с близкими изменится к лучшему. Вы станете более терпимы к их причудам, а они больше вам доверятся. Если у вас были разногласия со второй половинкой, сегодня отличный день, чтобы разобраться с ними раз и навсегда.

Дева

Все, что вы увидели или услышали, запомните, но оставьте при себе. Особенно, если это касается чужих тайн и чужой личной жизни. Воздержитесь от сплетен, даже если очень хочется присоединиться к какому-то горячему обсуждению. Но на сторону объекта сплетен также не спешите становиться, держите нейтралитет.

Весы

Сегодня вам нельзя жадничать. Все и сразу никто не получает, так что выберите что-то одно. Но если выбор будет разумным и обоснованным, ваше желание исполнится довольно быстро. Старайтесь не полагаться на удачу, а добиваться того, что хотите, своим трудом.

Скорпион

День будет достаточно активным и богатым на общение. Вам придется заниматься урегулированием каких-то неоднозначных ситуаций, быть может, конфликтов. Но ваши решения будут мудрыми и принесут необходимый эффект. А еще у ваших талантов сегодня появятся новые поклонники.

Стрелец

Вам предстоит взаимодействовать к какими-то непростыми людьми. Ест вероятность, что это будет не особенно приятно, но долг будет того требовать. Старайтесь демонстрировать дружелюбие и компетентность в обсуждаемых вопросах, тогда вы создадите верное впечатление, которое все значительно упростит.

Козерог

Вас посетит одна весьма удачная идея. Она позволит улучшить что-то из имеющегося, извлечь большую выгоду из каких-то обстоятельств либо освободить какие-то ресурсы. Самое главное, что ее воплощение не станет слишком сложным, было бы желание.

Водолей

Вам пора спуститься с небес на землю. Вы делаете много лишнего, иногда занимаетесь не своим делом. Осознайте свои цели и отсеките все малозначимое, не распыляйтесь на мелочи. Старайтесь не заниматься прокрастинацией.

Рыбы

Сегодня ваше настроение будет очень быстро меняться. Просто обстоятельства тоже меняются по пять раз на дню, а вы сильно от них зависите. К сожалению, большинство из них совершенно не зависят от вас. Постарайтесь не принимать это близко к сердцу.

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