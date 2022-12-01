В Индустриальном и Устиновском районах Ижевска произошли перебои с электричеством

Отсутствует свет не только в домах, но и на улицах фото: архив «КП»–Ижевск

1 декабря жители Ижевска встретили отключением электричества в сразу двух районах города. Об этом ижевчане рассказали в соцсетях.

Горожане также жалуются на отключение фонарей на Воткинском шоссе. А также на нерабочие светофоры около ТЦ «Италмас» и на перекрестке 40 лет Победы и 10 лет Октября.

Россети Удмуртэнерго прокомментировали данную ситуацию. По словам предприятия, к отключению электричества привела авария на подстанции «Центральная». Сейчас оперативно-выездные бригады уже занимаются подключением районов к резервных источникам питания.

Полное подключение всех потребителей произойдет примерно в 9:00.

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