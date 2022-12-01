Министра транспорта Удмуртии оштрафовали за нарушения в работе с обращениями граждан

Постановление суда в законную силу не вступило Фото: Диля Ахмадишина

Главу министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Горбачева Алексея Викторовича оштрафовали игнорирование обращений жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство проверило министерство и оказалось, что заявления жителей Удмуртии не отправляют в соответствующие госорганы и оставляют без ответа.

Министра привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Его оштрафовали на 5000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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