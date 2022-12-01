Ледовый городок в стиле русских сказок откроют на Центральной площади в Ижевске

В этом году отказались от фейерверков и дополнительной иллюминации города. Фото: администрация Ижевска @izh_gov

Темой ледового городка на Центральной площади в Ижевске станут русские сказки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Городок будет выполнен в форме острова под названием Буян. В этом заповедном месте будут жить сказочные герои и богатыри из русского фольклора. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева начало строительства городка зависит от толщины льда на пруду.

«Как только она (толщина льда – правка КП) достигнет нужных размеров, художники приступят к монтажу. И уже к концу декабря городок откроется для посещения», - подчеркнул Бекмеметьев.

В городке построят лабиринты, горки и красивую входную группу с куполами храмов и кораблем. Кроме того появится фотозона.

Также 16 декабря на главной елке города зажгут гирлянды. 17 декабря откроют дополнительные елки во всех районах города. Но тем не менее от дополнительной иллюминацией и фейерверков придется отказаться.

Напоминаем, что в прошлом году темой ледового города на Центральной площади была сказка «Двенадцать месяцев».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии изменили схему налогообложения на недвижимость

Возобновили строительство спуска в Березовой роще в Ижевске

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуры вице-премьеров