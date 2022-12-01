Два человека пострадали в массовом ДТП на улице Новоажимова в Ижевске

Водитель Renault Logan не справился с управлением. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 30 ноября на улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

34-летний мужчина Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался Hyundai Solaris за рулем которого был 37-летний мужчина. От удара машину отбросило в крайнюю правую полосу, где она врезалась в другой Hyundai Solaris под управлением 34-летнего мужчины.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП два человека получили травмы. Это водитель Renault Logan и 42-летняя женщина пассажир Hyundai Solaris.

По факту ДТП проводится проверка.

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