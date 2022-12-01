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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:53

В ночь с 1 на 2 декабря в Ижевске от снега расчистят 2 улицы

Снег также уберут с парковки
Софья Кель
Горожан просят не парковаться вдоль указанных улиц

Горожан просят не парковаться вдоль указанных улиц

Фото: Константин ИВШИН

Этой ночью в столице Удмуртии подрядчики займутся расчисткой от снега и расширением дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, снег вывезут с участков на улице Союзная от Сабурова до Ленина и на улице Ворошилова от кольца Автозаводской до кольца 9-е Января. А днем 2 декабря расчистят парковку вдоль Удмуртской улицы на пл. им. 50-летия Октября, 5.

Ижевчан просят не парковаться на указанных местах.

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