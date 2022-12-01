Сотрудники зоопарка в Ижевске спасли лебедей с врожденным пороком

У лебедей был порок «ангельские крылья». Фото: Зоопарк Удмуртии @club_udm_zoo

Сотрудники ижевского зоопарка спасли лебедей, которые не смогли мигрировать из-за врожденной болезни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Лебеди находились в «Чекеровском» заказнике Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Их порок называется «ангельские крылья». Из-за него птицы не могут летать. Местные жители сообщили сотрудникам зоопарка о шипунах и они отправились на помощь.

Весь следующий месяц лебеди проведут в ветеринарном отделе зоопарка на карантине. Сейчас их состояние пришло в норму. Весной 2023 года посетители зоопарка смогут увидеть спасенных птиц на экспозиции.

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