В Удмуртии выявили 178 новых случаев COVID-19

Отмечено 60 семейных очагов заражения
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На 1 декабря в Удмуртии выявили 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 97 из которых выявили активно. В числе заболевших 15 детей младше 14 лет и 49 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Отмечено 60 семейных очагов заражения. В целом, показатель заболеваемости составил 11,92 на 100 тысяч населения.
По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.
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