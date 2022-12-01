В Удмуртии выявили 178 новых случаев COVID-19

Отмечено 60 семейных очагов заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 1 декабря в Удмуртии выявили 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 97 из которых выявили активно. В числе заболевших 15 детей младше 14 лет и 49 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 60 семейных очагов заражения. В целом, показатель заболеваемости составил 11,92 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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