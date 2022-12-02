Театр юного зрителя откроется в Ижевске до конца декабря

Фото: Владимир Соловьев ВКонтакте @id428874079

До начала зимних праздников в Ижевске откроется театр юного зрителя. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

По его словам, в театре создадут уникальный репертуар. Насладиться представлениями смогут около 170 человек. Но количество мест в зале может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от особенностей сцены для спектакля.

Также в театре появятся административные и складские помещения, а еще столярный и бутафорский цеха. Для актеров спланировали помещения для репетиций и несколько гримкомнат.

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