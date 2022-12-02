4 машины столкнулись в массовом ДТП на Пушкинской улице в Ижевске

Водитель Киа Соренто не справился с управлением. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Утром 1 декабря в центре Ижевска произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария случилась напротив дома № 272 по улице Пушкинская. 41-летний водитель Киа Соренто не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался Мерседес, за рулем которого находился 23-летний молодой человек. От удара машины разлетелись и врезались в два других автомобиля: Мерседес в Фольксваген Поло, а Киа Соренто в Рено Дастер.

В результате ДТП водитель и пассажир Мерседеса – 21-летняя девушка, получили травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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