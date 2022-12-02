Ночью 3 декабря в Удмуртии ожидаются морозы до -31°C

Одевайтесь теплее, и следите за здоровьем Фото: Мария Бакланова

Ночью 3 декабря местами по республике ожидается мороз -30...-31°C. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

Одевайтесь теплее и не забудьте закрыть окна.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о прогнозе погоды на декабрь.

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