Ночью 3 декабря в Удмуртии ожидаются морозы до -31°C

Одевайтесь теплее, и следите за здоровьем
Фото: Мария Бакланова
Ночью 3 декабря местами по республике ожидается мороз -30...-31°C. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.
Одевайтесь теплее и не забудьте закрыть окна.
Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о прогнозе погоды на декабрь.
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