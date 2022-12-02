Жителя Удмуртии осудили за дискредитацию военных сил России в соцсетях

Мужчина плохо высказался о мобилизации Фото: Мария Бакланова

45-летнего жителя Сарапула оштрафовали за дискредитирующий ВС России комментарий ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба сарапульского городского суда.

Мужчина написал негативный комментарий под видео о мобилизации жителей Сарапула. Он запостил картинку, но удалил ее через 10 минут.

Во время судебного заседания, обвиняемый объяснил, что он не был согласен лишь со сроком мобилизации. По его мнению, 3 дня – это слишком мало. И это может привести к тому, что в зоне СВО могут оказаться неподготовленные граждане.

Суд решил, что слова мужчины дискредитируют ВС России и искажают цели и задачи мобилизации граждан страны. В результате обвиняемого оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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