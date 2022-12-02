Гороскоп на день: 3 декабря Девы флиртуют, а Водолеи делают все поперек

Любое будущее можно изменить
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря.
Овен
Хотя вы и не ожидаете от этой субботы чего-то особенного, она может стать очень неплохой. От вас требуется только немного напора. Не бойтесь ошибиться, день благоприятен для экспериментов. Результаты смогут изменить расклад не только расклад на выходные, но и на ближайшие месяцы.
Телец
Время гармонии. Даже не думайте вспоминать о работе. Посвятите себя семье и дому. Размеренный график приведет мысли в порядок. Ваша душа истосковалась по искренним разговорам. Никуда не торопитесь, прислушайтесь к себе.
Близнецы
Сегодня вам не хватает решительности. Вы во всем сомневаетесь. Если сложно сделать выбор, займитесь чем-нибудь полезным. Например, домашней уборкой. Ваш труд точно не пропадет даром.
Рак
Даже если зарядки нет в вашем ежедневном расписании, сегодня разомнитесь. Подберите для себя 5 упражнений на шею, спину и стопы. Небольшая тренировка под приятную музыку взбодрит и прибавит сил. А еще она может стать хорошей привычкой.
Лев
Вы умудряетесь заработать даже в выходные. Финансовая удача на вашей стороне. Только не следует много об этом болтать.
Дева
Флирт и романтика не выходят у вас из головы. Вы в ударе. Противоположный пол чувствует флюиды и послушно следует за вами. Самое сложное сегодня – сделать выбор из тех, кто смотрит на вас влюбленными глазами.
Весы
Сбавьте обороты. Отдых, сон и прогулки на свежем воздухе вам нужны больше всего остального. Одевайтесь по погоде и наслаждайтесь зимней природой.
Скорпион
Хороший день для встречи с друзьями. Они соскучились по вам и хотят услышать новые истории о ваших приключениях. Веселый и душевный вечер в компании можно разбавить прогулками, танцами игрой в покер.
Стрелец
Звезды сулят неожиданные известия. Даже если на первый взгляд, информация вас разочарует, примите ее с благодарностью. Вам по силам развернуть все в свою пользу.
Козерог
Экстрим просится в вашу жизнь. Снегоходы, вездеходы, охота, танцы на пилоне, Аллегрова в караоке – берите все. этот день должен запомниться.
Водолей
Вы сегодня какой-то поперечный. Буквально все вы воспринимаете в штыки. Берегитесь перегнуть палку, иначе назло всем можете себе отрезать уши.
Рыбы
Откройте окна и дышите полной грудью. Что-то вы перенапряглись. Сегодня вам достаточно вкусно покушать и сладко поспать.
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