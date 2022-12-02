Фармацевты поделились самыми странными запросами от клиентов

Опросили фармацевтов по всей России Фото: Архив КП

Фармацевтов по всей стране попросили рассказать о самых странных и необычных вопросах от клиентов. Результатами опроса поделился RT.

Оказалось, что около 75 % фармацевтов сталкиваются с клиентами, которые даже не знают какие лекарства им нужны. А некоторые получают вопросы наподобие: «А дайте зеленые таблетки из рекламы» или «Поставьте диагноз, в больнице очередь».

Среди других курьезных вопросов отметили: «Есть ли у вас в аптеке батарейки?», «Можно только одну таблетку?» и «Можно ли пить содержимое ампул?».

Но есть и нормальные просьбы. 83 % покупателей уже знают, чего хотят и называют точное название препаратов, а 75 % просят найти более бюджетный вариант лекарств.

И больше половины клиентов, конечно же, просят разобрать почерк врача на рецепте.

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