Фармацевты поделились самыми странными запросами от клиентов

Опросили фармацевтов по всей России
Фото: Архив КП
Фармацевтов по всей стране попросили рассказать о самых странных и необычных вопросах от клиентов. Результатами опроса поделился RT.
Оказалось, что около 75 % фармацевтов сталкиваются с клиентами, которые даже не знают какие лекарства им нужны. А некоторые получают вопросы наподобие: «А дайте зеленые таблетки из рекламы» или «Поставьте диагноз, в больнице очередь».
Среди других курьезных вопросов отметили: «Есть ли у вас в аптеке батарейки?», «Можно только одну таблетку?» и «Можно ли пить содержимое ампул?».
Но есть и нормальные просьбы. 83 % покупателей уже знают, чего хотят и называют точное название препаратов, а 75 % просят найти более бюджетный вариант лекарств.
И больше половины клиентов, конечно же, просят разобрать почерк врача на рецепте.
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