Министр образования Удмуртии опровергла слухи об отравлении детей в лагере «ТАУ» рядом с Ижевском

Диагнозы детей будут известны после результатов анализов. Фото: Светлана Болотникова ВКонтакте @id437063173

Жители Ижевска обсуждают в соцсетях инцидент с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере «Лесная страна» в кампусе «ТАУ». «Комсомолка» разобралась в этой ситуации.

По словам министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, некоторые отдыхающие действительно испытывали недомогание. Но им оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на анализы. Сейчас дети находятся дома. В лагере нет ни одного школьника с симптомами заболеваний. Так что беспокоиться по поводу эпидемии нет смысла.

На данный момент в региональном образовательном центре «ТАУ» находятся 39 человек. При заезде каждый ребенок прошел осмотр у врачей, а также предоставил медицинские справки.

«Во всех помещениях лагеря проводится регулярная влажная уборка с применением хлорсодержащих препаратов, для обеззараживания воздуха в коридорах и комнатах детей установлены рециркуляторы. Проводится проветривание. Столовая обрабатывается хлорсодержащими препаратами после каждого приема пищи», – отчитались работники «ТАУ».

Диагнозы отправленных во время смены детей будут известны только после результатов анализов.

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