Погода в Ижевске на 3 декабря: до -21 °С и без осадков

3 декабря в Ижевске будет морозно. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют ясную погоду с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -19…-21 °С. Ветер переменный 0-5 м/с.

Ночью температура воздуха -26 … -28 °С. Осадков не обещают.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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