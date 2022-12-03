Погода в Ижевске на 3 декабря: до -21 °С и без осадков

3 декабря в Ижевске будет морозно. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют ясную погоду с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -19…-21 °С. Ветер переменный 0-5 м/с.
Ночью температура воздуха -26 … -28 °С. Осадков не обещают.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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