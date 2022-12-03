41-летнюю жительницу Удмуртии признали виновной в смерти сожителя

Женщина ударила ножом в спину своего сожителя

В Удмуртской республике суд вынес приговор 41-летней жительницы Шарканского района. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что в июле 2022 года обвиняемая поругалась со своим сожителем, взяла нож и ударила его в спину. От полученной травмы мужчина скончался в огороде по соседству в тот же день.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Наказание женщина должна отбывать в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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