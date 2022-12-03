За 2022 год из Удмуртии отправили в Монголию 555 тонн мясной продукции

Из Удмуртии в декабре отправили 20 тонн свинины. Фото: архив

1 декабря 2022 года из Удмуртии в Монголию отправили 20 тонн свинины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На мясную продукция свиноводства были оформлены ветеринарные сертификаты.

Товар признана безопасным. Он полностью соответствует требованиям страны-импортера.

С начала 2022 года из Удмуртии отправили 555,2 т мясной продукции в Монголию.

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