За 2022 год из Удмуртии отправили в Монголию 555 тонн мясной продукции

Из Удмуртии в декабре отправили 20 тонн свинины. Фото: архив
1 декабря 2022 года из Удмуртии в Монголию отправили 20 тонн свинины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
На мясную продукция свиноводства были оформлены ветеринарные сертификаты.
Товар признана безопасным. Он полностью соответствует требованиям страны-импортера.
С начала 2022 года из Удмуртии отправили 555,2 т мясной продукции в Монголию.
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