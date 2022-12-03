В Удмуртии мужчина и женщина получили серьезные травмы при пожаре в своей квартире

в Можге произошел пожар. Фото: архив

1 декабря в двухкомнатной квартире в Можге начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожности при приготовлении пищи. Загорелся кухонный текстиль, который находился рядом с включенной газовой плитой.

К приезду пожарных, открытое горение было ликвидировано. Его потушили хозяева квартиры.

В результате пожара пострадало потолочное перекрытие и внутренняя отделка квартиры на 10 кв.м. К сожалению, мужчина (1986 г.р.) и женщина (1988 г.р.) получили серьезные травмы - ожоги до 40% тела.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За 2022 год из Удмуртии отправили в Монголию 555 тонн мясной продукции

Рост заболеваемости гриппом прогнозируется к концу декабря в Удмуртии

В Ижевске загорелся частный дом