В Удмуртии мужчина и женщина получили серьезные травмы при пожаре в своей квартире

в Можге произошел пожар. Фото: архив
1 декабря в двухкомнатной квартире в Можге начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожности при приготовлении пищи. Загорелся кухонный текстиль, который находился рядом с включенной газовой плитой.
К приезду пожарных, открытое горение было ликвидировано. Его потушили хозяева квартиры.
В результате пожара пострадало потолочное перекрытие и внутренняя отделка квартиры на 10 кв.м. К сожалению, мужчина (1986 г.р.) и женщина (1988 г.р.) получили серьезные травмы - ожоги до 40% тела.
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