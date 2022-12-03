60-летняя воспитательница из Ижевска стала жертвой мошенников

Ижевчанка оформила 3 кредита в различных банках на сумму 1,2 млн. рублей. Фото: архив
60-летняя воспитательница из Ижевска обратилась в полицию с заявлением о краже денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Выяснилось, что злоумышленник звонил женщине с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую в том, что на нее пытаются оформить кредит. Женщина поверила мужчине и стала действовать по его инструкции.
В итоге ижевчанка оформила 3 кредита в различных банках на сумму 1,2 млн. рублей, а затем через банкомат и салон сотовой связи перевела деньги на продиктованные номера.
Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся мероприятия, которые помогут раскрыть преступление.
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