Гороскоп на день: 4 декабря у Близнецов начнется новый роман, а Рыб ждет неожиданное столкновение

Узнай, что приготовил для тебя завтрашний день. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на 4 декабря.

ОВЕН

Сегодня вам стоит посвятить время своим близким. Отложите все дела и устройте семейные посиделки с вкусным ужином, играми и душевными беседами.

ТЕЛЕЦ

Ваш день будет наполнен домашними хлопотами. Могут возникнуть небольшие разногласия с вашей второй половинкой. Постарайтесь решать все споры спокойно.

БЛИЗНЕЦЫ

Кажется на горизонте назревает новый роман. Постарайтесь не потерять голову от прекрасного незнакомца, иначе потом будет очень непросто.

РАК

Не идите на поводу у уговоров. Старайтесь принимать решение сами, чтобы потом не возникло претензий и ссор.

ЛЕВ

Сегодняшний день подарит вам что-то очень важное. Постарайтесь запомнить этот момент в мельчайших подробностях. Именно он в будущем поможет вам собраться с силами.

ДЕВА

Иногда стоит очень хорошо подумать перед тем как сказать, особенно начальству. Могут возникнуть недопонимания из-за рабочих моментов. Старайтесь держать свои эмоции под контролем.

ВЕСЫ

Сегодня у вас есть шанс попробовать что-то новое и необычное. Не бойтесь экспериментов. Они подарят вам массу удовольствия, а возможно и новых друзей.

СКОРПИОН

День будет наполнен приятными и неожиданными встречами со старыми друзьями. Будет много смеха, воспоминаний, музыки и веселья.

СТРЕЛЕЦ

Будьте внимательными к тревожным звоночкам от своего организма. Если почувствуете себя плохо, то не спешите бежать по делам. Лучше отдохнуть и набраться сил.

КОЗЕРОГИ

Как бы вам не хотелось признаться в чувствах сегодня - это не лучший день для этого. Ваш объект любви может быть не готов к вашим чувствам, но не стоит переживать. Скоро вам выпадет возможность рассказать о своей любви.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня все задачки будут решаться легко и быстро. Не бойтесь трудностей, они сделают ваш день очень интересным и насыщенным.

РЫБЫ

Сегодня вам следует чаще смотреть по сторонам и под ноги. Есть вероятность травмирования, но есть в этом и хорошее! Неожиданное столкновение или падение подарит вам нового друга.

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