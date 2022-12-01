Декабрь 2022 начался для жителей Ижевска с перемен: тарифы, ОМС и ИНН за 5 дней

В первую очередь всех взволновал рост тарифов Фото: Мария Бакланова

Начался последний месяц 2022 года. Он принесет не только праздничную суету, но и изменения. «Комсомолка» подготовила перечень главных новшеств в жизни страны в целом и Удмуртии в частности.

Региональные

Бесплатные катки откроются в трех парках Ижевска

В трех парках Ижевска зальют ледовые катки. Открытие состоится 10 декабря. Вход бесплатный. Коньки можно взять в прокат. Парк Кирова, парк Горького и сквер Драгунова ждут вас.

Гордума примет бюджет Ижевска на 2023 год

В декабре депутаты городской думы примут бюджет Ижевска на 2023 год и обсудят планы на 2024 и 2025 годы. Кроме этого парламентарии разработают планы приватизации муниципального имущества на следующий год.

Жители Ижевска попробуют силы в международном тесте по истории

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоится 2 декабря. Жители Ижевска смогут принять участие в онлайн- и оффлайн-форматах. Желающие попробовать свои силы могут пройти регистрацию на сайте.

Федеральные

Повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года

Фото 2. Тарифы ЖКХ вырастут в пределах 9%. Фото: Мария Бакланова

С 1 декабря начислять платежи за газ, электричество и воду будут по новым тарифам. В Минэкономразвития сообщили, что повышение ограничится 9%. Названа даже конкретная сумма в рублях. По расчетам ведомства, ежемесячный платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек увеличится на 324 рубля. Как сократить траты на коммуналку, читайте в нашем материале. ИНН можно оформить через Госуслуги

Процедуру постановки на учет налоговой упростили. Теперь это можно сделать в личном кабинете на портале gosuslugi.ru. Выдать свидетельство налоговая должна в течение 5 дней после обращения.

Полисы ОМС переводят в штрих-код

С 1 декабря предъявлять в больницах бумажный полис медицинского страхования не обязательно. ОМС станут электронными. Личные данные пациента можно будет считать по штрих-коду. Все это делается автоматически. Отдельно обращаться с документами никуда не нужно. Вы получите уведомление, что ОМС стал электронным, в личном кабинете на портале Госуслуг.

Приемных детей будут зачислять в сады и школы их братьев и сестер вне очереди

До декабря этого года этим правом обладали только дети с кровным родством. Теперь приоритет распространяется и на детей под опекой. Приемным родителям и опекунам не имеют права отказать, если они хотят, чтобы приемный ребенок был зачислен в ту же школу или детский сад, что и другие дети в семье.

Хаммамы и сауны разрешили устанавливать в квартирах

МЧС разъяснило подробности в приказе «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Если кратко: использовать можно только заводские изделия, самодел по-прежнему запрещен.

Госорганы в социальных сетях

С началом декабря все государственные органы власти обязали завести официальные страницы ВКонтакте и «Одноклассниках». Там будут размещать информацию по актуальным вопросам, о проводимых мероприятиях и контактные данные ведомства, в частности – электронную почту и номера телефонов.

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