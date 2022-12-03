Офтальмолог объяснил, как мороз влияет на глаза

Мигание не даст глазному яблоку замерзнуть. Фото: архив

В беседе с RT Сергей Хомяков, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, рассказал о том как холод влияет на глаза человека.

Эксперт заявил, что холод от 0 до -20 °C не опасен для глаз. Обморожение глаз - очень редкое явление. Мигание не даст глазному яблоку замерзнуть.

Он предупредил, что отрицательные температуры и воздействие ветра могут вызвать неприятные ощущения и слезотечение на улице. Это является нормальной физиологической реакцией.

По мнению врача, температуры -50...-60 °C, в сочетании с ветром и снежной бурей действительно могут вызвать обморожение глаз.

«В средней полосе особых защитных средств применять не нужно. В условиях полюсов холода Земли необходимо использовать специальные защитные очки. Кроме того, если мы говорим о воздействии зимнего холода на улице днём, следует защищать глаза от ультрафиолета очками, так как снег отражает лучи солнца, которые могут вызывать фотоповреждение глаз», — рассказал офтальмолог.

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