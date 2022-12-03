Роддом №2 в Ижевске планируется закрыть

Стоит отметить, что в последние пять лет в Удмуртии наблюдается серьезное снижение рождаемости. Фото: архив

Роддом №2 в Ижевске, который построили в 1956 году, уже не пригоден для дальнейшей работы по оказанию качественной медицинской помощи, сообщает министерство здравоохранения УР.

Здесь нет возможности оборудовать современное реанимационное отделение и установить тяжелое диагностическое оборудование. Не соответствуют нормативным требованиям и палаты учреждения. Весь персонал роддома, а это 63 человека, планируется перевести в другие медицинские организации.

В 2023 году в Удмуртии маршрутизация беременных и рожениц будет изменена. Направлять их планируют в крупные роддомы.

«Получить акушерско-гинекологическую помощь беременные женщины и новорожденные смогут: в Перинатальном центре Первой Республиканской Клинической Больницы, в родильном доме №6 Республиканского кардиоцентра, в родильном доме №5 Городской Клинической больницы №7», – сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В эти родильные дома при угрозе преждевременных родов будут госпитализировать беременных из всех районов и городов Удмуртии. На данный момент в республике имеется 290 коек для беременных и рожениц, что превышает потребность на 87 коек. Стоит отметить, что в последние пять лет в Удмуртии наблюдается серьезное снижение рождаемости.

«На сегодняшний день в наиболее продуктивный фертильный возраст вступило поколение демографического «провала» 90-х годов - женщины в возрасте 20-34 лет. В Удмуртии это одна из самых немногочисленных возрастных групп – около 128,5 тысяч человек», – рассказала замминистра здравоохранения республики Наталья Соколова.

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