Погода в Ижевске на 4 декабря: до -19 °С и небольшие осадки

Снегопады начнутся во второй половине дня
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Местами снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -14…-19 °С. Ветер северо-западный 3 м/с.
Ночью температура воздуха -14 … -12 °С. Возможны небольшие осадки.
На дорогах сохранится гололедица.
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