Погода в Ижевске на 4 декабря: до -19 °С и небольшие осадки

Снегопады начнутся во второй половине дня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Местами снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -14…-19 °С. Ветер северо-западный 3 м/с.

Ночью температура воздуха -14 … -12 °С. Возможны небольшие осадки.

На дорогах сохранится гололедица.

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